Idi di Roma inaugura un nuovo reparto di medicina generale

Roma, 22 apr. (askanews) – Dopo il recente avvio dello Skin Cancer Center, centro di eccellenza per la chirurgia dermatologica e oncologica nazionale, taglio del nastro all’Idi di Roma per il nuovo reparto di medicina generale. L’inaugurazione rappresenta una tappa importante per il rinnovamento e lo sviluppo che sta coinvolgendo l’intero ospedale.

“L’apertura di questo nuovo reparto di medicina generale – sottolinea Alessandro Zurzolo Consigliere Delegato IDI – è una tappa importante del nostro piano industriale, un percorso iniziato più di un anno fa, con un programma di iniziative e azioni che stiamo seguendo, gradualmente ma anche in modo molto veloce.

Ci siamo posti dei target ambizioni, non solo economici e di profitti. Il nostro obiettivo è curare le persone e ricercare”.

Trentadue posti letto suddivisi in 21 di medicina generale, 2 di gastroenterologia, 5 di geriatria e 4 di neurologia.

“E’ un passo importante per l’ospedale e l’istituzione che, pur riconoscendo la dermatologia come core business – prosegue Annarita Panebianco, Direttore Sanitario IDI – si è aperta alla necessità di soddisfare i pazienti che congestionano i pronto soccorso della regione con la riconversione di alcuni posti letto di dermatologia in medicina interna”.

Il nuovo reparto opererà in stretta collaborazione con gli ambulatori, il day hospital medico e chirurgico e la degenza ordinaria chirurgica e medica, già attivi presso la struttura ospedaliera di Via dei Monti di Creta, a Roma.