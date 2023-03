IDI, presentato il progetto "Remare per la salute"

Roma, 8 mar. (askanews) – È stato presentato il progetto “Remare per la salute”, promosso dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma con la partnership scientifica della Fondazione IncontraDonna, del Policlinico Gemelli di Roma, dell’ospedale Cristo Re, dell’Ospedale Policlinico Umberto I e di molti altri centri di cura e ricerca. L’iniziativa ha presentato l’attività sportiva del canottaggio come un alleato straordinario per la prevenzione del Linfedema, problema al sistema linfatico che ogni anno in Italia colpisce circa 40.000 nuovi pazienti.

La presentazione del trial clinico dedicato alla prevenzione del Linfedema, che sottoporrà ai pazienti un programma di attività fisica progressiva integrata con la pratica del canottaggio come trattamento di prima linea, è stata svolta presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata alla presenza di Andrea Abodi, Ministro dello Sport e i Giovani: “È sempre importante curare il presente ed investire sul futuro. A scuola deve nascere la consapevolezza di quanto sia importante la prevenzione attraverso anche lo sport ed attraverso, in generale, sani stili di vita. La qualità della vita è un fattore determinante: il 50% delle patologie deriva proprio dallo stile di vita, mi sembra una buona ragione per fare in modo che l’impegno che è partito dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata si propaghi”.

A presentare l’iniziativa “Remare per la salute” è stato il Direttore Sanitario dell’Istituto Dermopatico dell’Immacolata, la Dott.ssa Annarita Panebianco: “È una giornata importante. Questo trial clinico si propone di far conciliare la prevenzione primaria, nei soggetti che sono sopravvissuti a malattie oncologiche, ed il modo per potersi riscattare, ovvero tramite una corretta alimentazione e lo sport. Il binomio sport-salute funziona!”.

I pazienti arruolati, sotto il controllo di un’equipe di Istruttori Federali della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) saranno inseriti in un percorso integrato di esercizi muscolari con resistenze lentamente progressive e un’attività di voga con avviamento alla pratica.