Ieg lancia 'The wellness experience show', la nuova era di Riminiwellness

Rimini, 9 feb.

(Adnkronos/Labitalia) – Una manifestazione che è diventata un simbolo: la fiera che inaugura l’estate. Torna più 'in forma' che mai, con un format evoluto, l’appuntamento di Ieg-Italian Exhibition Group dedicato a fitness, benessere e sport, leader in Europa: dall’1 al 4 giugno 2023 il quartiere fieristico riminese e la riviera romagnola riapriranno le porte a RiminiWellness – The Wellness Experience Show. “L’evento internazionale dedicato all’intero ecosistema del settore – annuncia l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni – diventerà 'not end', affiancando le communities della manifestazione per tutto l’anno, riferimento per l’industry, osservatorio dei trend di mercato e piattaforma di contenuti di valore”.

Un evento conosciuto nel mondo e che, partendo da Rimini, il mondo attraversa grazie al global fitness network di Ieg, tra Dubai, Messico e Brasile, per poi fare nuovamente rotta su Rimini. “In fiera – prosegue Peraboni – nella cornice di Rimini, distretto turistico e produttivo d’eccellenza anche in tema di complessiva qualità della vita, Ieg aprirà le porte a professionisti e appassionati con numeri che già annunciano oltre 400 brand espositori e 170.000 metri quadrati indoor e outdoor”.

Sempre più numerosi i convegni, i seminari e le occasioni di formazione (tema, questo, centrale in tutta la manifestazione), i business matching; e poi 1.500 ore di allenamento, palchi e presenter; un layout suddiviso tra area B2C e area B2B (quest’ultima, con gli spazi espositivi Pro.Fit e i brand leader della produzione di attrezzature fitness, integrati in quelli convegnistici e di formazione). “Saranno quattro giornate – aggiunge Valentina Fioramonti, group brand manager di Ieg – puntuale specchio del mercato, che interconnetteranno produttori di equipment e soluzioni fitness per l'attività fisica, palestre, incubatori di start up, associazioni di categoria, medical spa, health center, scienze riabilitative, scienze olistiche, alimentazione funzionale, wellness tourism, architetti e designer.

E naturalmente il cuore pulsante di RiminiWellness, i fitness lovers”.

A livello mondiale, secondo il Global Wellness Institute, la wellness economy valeva 4,4 trilioni di dollari nel 2020, e si stima possano raggiungere i 7 nel 2025 (+9,9%). La wellness economy rappresenta il 5,1% dell’economia globale e vede il nostro paese al decimo posto nel mondo e al quarto in Europa. Il segmento del turismo sportivo e del benessere – hotel, retreat, wellness lodge, fitness camp, recovery clinic – vale poi a livello mondiale 494 miliardi di dollari con un +12,5 nell’ultimo anno.

Attrezzature all’avanguardia (25%), personal training (23%), menù salutistici (17%), offerta di tecnologie fitness portatili (15%) portano alla scelta di una destinazione.

Nel 2023, in collaborazione con il Comune di Rimini, farà il suo debutto RiminiWellnessOff con l’ambizione di diventare un solido trait d’union tra fiera e città, con eventi ad hoc per i visitatori di RiminiWellness, i residenti e i turisti. In programma prima dell’apertura della fiera e dopo la chiusura dei cancelli, si snoderà lungo il Parco del Mare, 'la palestra a cielo aperto più grande del Mediterraneo', per poi coinvolgere altre aree della città, come la 'piazza sull’acqua' del Ponte di Tiberio e la nuova piazza Malatesta.

Esperienze incentrate su divertimento e socializzazione, ma con un potente contenuto educativo legato alla cultura del benessere, dei sani stili di vita e della sostenibilità, con il coinvolgimento di tutte le realtà locali per iniziative, corsi, attività, conferenze, open lessons.