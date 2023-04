Ieg, nasce Prostand Corporate Academy per formare e inserire nuove figure professionali

Rimini, 5 apr. (Labitalia) – Nasce la Prostand Corporate Academy, a cura di Prostand, l’azienda di Italian Exhibition Group (Ieg) specializzata da 25 anni nel settore dell’architettura temporanea e degli allestimenti. L’espressione concreta e visibile di una Learning Organization è, per l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni, “la conferma della volontà di curare, tanto nella nostra capogruppo, quanto nelle società controllate, tutto ciò che genera soddisfazione nel nostro cliente, ovvero affianca il suo business; e questo avviene anche attraverso la crescita professionale delle nostre risorse”.

La Prostand Corporate Academy intende favorire l’ingresso rapido di nuove figure nel mondo del lavoro. Contemporaneamente, la scuola è fortemente orientata alla Responsabilità sociale di impresa che, nel caso di Prostand, mira al sostegno di percorsi di autoimprenditorialità e avvio d’impresa per i giovani.

Roberto Bondioli, ad di Prostand, commenta: “Abbiamo sentito la forte necessità di una scuola di formazione interna per creare ‘in casa’ le professionalità che non si rintracciano facilmente sul mercato. Un tema particolarmente sentito per l’Italia, dove il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è elevato, così come la difficolta di reperimento di personale qualificato. Una seconda ragione è legata alla necessità di aggiornare costantemente conoscenze e competenze dei nostri collaboratori, perché siano sempre adeguate al mondo che cambia ed allo sviluppo vertiginoso della tecnologia e dei percorsi green. Nel caso di Prostand, la difficoltà di reperimento di designer e montatori in primis si sono alzate a livelli record dopo la pandemia”.

Si parte con due percorsi formativi gratuiti grazie ai finanziamenti della Regione Emilia-Romagna e organizzati da OB Service/Città dei Maestri, onlus di cui Prostand è da anni socio e partner industriale. I corsi riguardano due figure molto ricercate. Il tecnologo del legno opera in tutto il mondo degli arredamenti in legno, degli allestimenti fieristico-congressuali e come progettista di mobili, con molteplici opportunità di carriera nell'industria del legno e dei materiali naturali. Il Rigger è una figura altamente specializzata nella filiera degli allestimenti temporanei, competente dalle pratiche relative alla sicurezza sul lavoro che permettono all'operatore di predisporre, assemblare e posizionare sistemi di sospensione adeguati a sollevare e sostenere in quota allestimenti, attrezzature scenotecniche e strutture di ausilio, con un’attività che si svolge sia in quota che a terra.

Giordano Pecci, presidente di OB Service-Città dei Maestri, racconta: “Nasco dal basso, come montatore di stand, con il tempo divento imprenditore costruendo collaborazioni con le maggiori aziende del territorio nazionale. Ora mi dedico alla mia vera passione: aiutare e guidare chi lo desidera a costruire un proprio percorso professionale”. Entrambi i corsi sono riservati a giovani e adulti residenti o domiciliati in Emilia-Romagna in data antecedente all’iscrizione, occupati o non occupati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o neolaureati. La rete territoriale delle 17 aziende che sostengono il corso di cui Prostand è main partner rappresenta la concreta possibilità di un ampio e immediato accesso al mondo del lavoro.

La scadenza delle iscrizioni per il corso di Tecnologo del legno è il 10 aprile. Il corso prevede 340 ore di formazione in aula, 160 ore di stage in azienda) è si svolgerà fra aprile a dicembre 2023 e rilascerà l’attestato di 'Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno' riconosciuto in Italia (ai sensi della dgr 739/2013 Livello EQF6). Per il corso per Rigger, il tecnico delle lavorazioni in quota, la scadenza delle iscrizioni è il 10 maggio 2023. Il corso avrà 400 ore di formazione in aula, 200 ore di stage in azienda con il 70% di presenza obbligatoria ed è in programma dal 29 maggio 2023 a gennaio 2024. Il corso consentirà di ottenere il rilascio del Certificato di qualifica professionale di 'Rigger: Tecnico delle lavorazioni in quota' (ai sensi della dgr 739/2013).