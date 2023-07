Igienisti, 'fumata nera in Stato-Regioni per approvazione nuovo Piano vaccini'

Igienisti, 'fumata nera in Stato-Regioni per approvazione nuovo Piano va...

Roma, 12 lug. (Adnkronos Salute) – Il Piano nazionale di prevenzione vaccinale è "cruciale e non più procrastinabile, per garantire un accesso equo a tutti i cittadini, raggiungere i più fragili e restituire alla sanità le risorse risparmiate da patologie evitate". Così la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti) a seguito della nuova fumata nera nella Conferenza Stato-Regioni per l'approvazione del Pnpv.

"È impossibile pensare che il miglioramento della tipologia di offerta vaccinale, unitamente all'aumento della popolazione fragile da raggiungere, possa avvenire a budget invariato. È fondamentale – afferma in una nota Roberta Siliquini, presidente della Siti – l'impegno di risorse aggiuntive che rappresentano un investimento sia a breve che a lungo termine, superando l'impasse sui finanziamenti che tiene in scacco il diritto proprio di ogni individuo di raggiungere il più alto livello possibile di salute. Riteniamo che politiche miopi rispetto alla prevenzione costituiscano una reale minaccia per il Paese – commenta – che, purtroppo, malgrado la numerosità della popolazione fragile e anziana, rimane tra gli ultimi negli investimenti in prevenzione”.