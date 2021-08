Iginio Straffi: Pinocchio e Summer and Todd tra le novità Rainbow

Roma, 30 ago. (askanews) – Iginio Straffi, presidente e fondatore di Rainbow, conosciuto come il “papà” delle Winx, in occasione della presentazione dell’evento 44 Gatti Summer ad Avola ha parlato ad askanews delle novità in arrivo in questa stagione.

“La Rainbow ha tantissime novità, a partire da ‘Pinocchio and Friends’ in cui ci siamo divertiti a giocare con la fiaba di Collodi in un contesto dei giorni nostri, molto attuale, con situazioni che i bambini possono riconoscersi ma sempre collegate comunque con i personaggi e il mondo di Pinocchio – ha raccontato – poi abbiamo anche una serie per i più piccini: ‘Summer and Todd l’allegra fattoria’, con una serie di personaggi del mondo animale che gestiscono questa fattoria e ci insegnano come si fa il pane, come si produce l’olio e ci spiegano le attenzioni e i lavori che si svolgono quotidianamente all’interno di una fattoria”.