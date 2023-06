Femminicidi: ecco qual è la ricetta di La Russa per evitarli

Ospite al programma televisivo di La7 L'aria che tira, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto la sua su come contrastare l'aumento dei femminicidi

Contro i femminicidi: qual è la soluzione? Probabilmente una sola non basterebbe, ma sarebbe intanto un buon punto di partenza. A fornirla è Ignazio La Russa che, ospite al programma televisivo L’aria che tira, ha risposto in un’intervista alle domande della conduttrice Myrta Merlino .

L’esempio di La Russa coi propri figli

Ecco come ha parlato il presidente del Senato ai microfoni di La7: «Femminicidi? Il rispetto per le donne nasce in famiglia, sin da quando i figli sono piccoli. Io ci ho provato coi miei 8 figli maschi e credo di aver fatto un buon lavoro. Se vedi che tuo figlio manca di rispetto a una ragazza, tiragli un ceffone. Ma tiraglielo forte, vedrai che se lo ricorda».

«Una questione di uomini»

La Russa ha poi aggiunto: «Se fossi al governo, il femminicidio sarebbe uno dei temi che cercherei di affrontare con la maggior energia possibile. L’ho detto anche ai carabinieri, si può fare subito: raddoppiare il numero dei carabinieri che si occupano dei reati di genere, da seicento a milleduecento. Ma non basta. Bisogna anche indire una manifestazione di soli uomini, perché il femminicidio è una questione di uomini». E, da uomo a uomini, «dobbiamo prendere coscienza, […] un segnale deve partire dagli uomini e dalle famiglie» ha concluso.