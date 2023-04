Ignazio La Russa: frasi shock su Via Rasella, poi le scuse

Sulla scia delle critiche piombate su Giorgia Meloni riguardo ai morti italiani legati all’eccidio delle Fosse Ardeatine, nelle scorse ore il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso un’opinione decisamente controversa sulla strage di Via Rasella che ha scatenato polemiche talmente feroci che il politico si è ritrovato costretto a chiedere scusa.

Secondo quanto dichiarazio da Ignazio La Russa nelle scorse ore:

Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non.

Ignazio La Russa ha poi aggiunto:

Nell’attentato avvenuto il 23 marzo del 1944 le unità partigiane del Partito Comunista Italiano uccisero 33 soldati tedeschi nazisti (e due civili italiani).

Le parole di La Russa hanno sollevato un enorme polverone, impossibile da nascondere sotto al tappeto con un semplice colpo di scopa. Ecco perché, a poche ore dal rilascio di simili dichiarazioni, il politico si è dovuto scusare precisando:

Spiace sinceramente che, a seguito delle mie poche parole in risposta a una domanda sulle pretestuose critiche a Giorgia Meloni alle celebrazioni per l’Eccidio delle Fosse Ardeatine, sia nata una polemica più ampia di quella che volevo chiudere. Non ho difficoltà a precisare che ho sbagliato a non sottolineare che i tedeschi uccisi in via Rasella fossero soldati nazisti ma credevo che fosse ovvio e scontato oltre che notorio.