Ignazio La Russa: "Un figlio gay? Sarebbe un dispiacere"

“Un figlio gay? Sicuramente sarebbe un dispiacere, ma c’è di peggio”

“Se mio figlio mi dicesse di essere gay? Accetterei con dispiacere la notizia. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe come se fosse milanista“. Non lascia spazio ad eventuali dubbi la dichiarazione di Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica italiana.

Il politico si è espresso così nel corso di un intervento ad un programma televisivo, di cui è prevista la trasmissione in chiaro nella serata di oggi.

Tale dichiarazione ha suscitato diverse polemiche, a fronte delle quali La Russa si è difeso limitandosi a sottolineare il proprio approccio semplicemente superficiale, per nulla omofobo, nei confronti della questione. “Leggo di tante critiche che vengono da chi non ha neanche visto il programma, senza capire il contesto. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema“; ha infatti spiegato il diretto interessato.

“Odio il politically correct, ma con gli anni sono diventato più mansueto”

Durnate la registrazione della trasmissione televisiva Belve, in onda questa sera su RaiDue, La Russa ha ammesso di aver smussato i lati più spigolosi del proprio carattere, affermando di non sentirsi nè eroe, nè agitatore. Egli ha anche parlato della violenza politica degli anni Settanta: “Non credo di avere fatto qualcosa per cui devo chiedere perdono“.

Il politico ha dunque proseguito il proprio discorso: “Il livello estetico delle donne nel centrodestra è diminuito e aumentato il livello della qualità.

La parità in politica non si ottiene con le quote rosa ma si otterrà quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà una carica importante. Perché ci sono uomini grassi, brutti e scemi che ricoprono ruoli importanti“.