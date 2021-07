Ignazio Moser compie gli anni, gli auguri di Cecilia: “Il tuo sorriso è vita”

Ignazio Moser ha compiuto 29 anni e Cecilia Rodriguez ha scritto un messaggio d'amore indirizzato a lui.

Cecilia Rodriguez ha festeggiato il 29esimo compleanno del fidanzato Ignazio Moser, che per l’occasione si è concesso un pranzo in compagnia dei familiari a Trento.

Cecilia Rodriguez: il compleanno di Ignazio

La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser procede a gonfie vele e la showgirl ha festeggiato il compleanno del fidanzato con dediche romantiche e baci appassionati durante la sua festa in famiglia in un ristorante di Trento, con torta e tutto il resto.

Moser ha compiuto 29 anni e per l’occasione Cecilia non ha dimenticato di esprimirgli tutto il suo amore: “Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon. Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scritto la sorella minore di Belen, diventata di nuovo zia nelle ultime ore.

Trovandosi a Trento in compagnia del fidanzato e della sua famiglia Cecilia non avrebbe ancora conosciuto la piccola Luna Marì, seconda figlia di Belen Rodriguez, nata a Padova lo scorso 12 luglio.

La modella ha comunque festeggiato l’arrivo della sua seconda nipotina con alcuni teneri messaggi via social.

Cecilia Rodriguez: l’arrivo della seconda nipote

Belen Rodriguez ha deciso di dare alla luce la sua seconda figlia a Padova e lei e Antonino per l’occasione hanno affittato una villa sull’Isola di Albarella, lontana da occhi indiscreti. Nonostante Belen sia estremamente legata ai suoi familiari, ha deciso di proteggere la sua privacy in un momento tanto delicato e al momento sembra che Jeremias e Cecilia non abbiano ancora conosciuto la bambina.

Cecilia Rodriguez: i progetti con Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio stanno insieme dal 2017 e anche la sorellina di Belen ha dichiarato di voler presto allargare la famiglia insieme al suo fidanzato. “Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta [la sorella Belen Rodriguez è in attesa di una bambina, ndr]. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”, ha dichiarato Cecilia, che non ha mai fatto segreto di desiderare un bebè.

La coppia per il momento non starebbe pensando alle nozze e in tanti si chiedono quando i due si decideranno ad allargare la loro famiglia.