Ignazio Moser con lo scontrino da 6800 euro: è bufera sui social

Ignazio Moser è stato travolto da una valanga di critiche per aver mostrato sui social il conto salatissimo del suo pranzo con gli amici.

Ignazio Moser, ex ciclista fidanzato con Cecilia Rodriguez, è stato travolto da un’ondata di polemiche dopo che sui social ha mostrato – durante un pranzo con amici – uno scontrino da 6800 euro.

Ignazio Moser: lo scontrino esagerato

Durante la sua vacanza a Ibiza in compagnia degli amici e della fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha mostrato tramite stories uno scontrino da 6800 euro lasciando intendere che sarebbe stato il salatissimo conto del loro pranzo.

La questione ha sollevato un vero e proprio putiferio sui social, dove gli utenti hanno accusato il fidanzato della Rodriguez di “cattivo gusto” e di “ostentazione di lusso”. “Che caduta di stile mostrare il conto” ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Una poracciata”.

La valanga di critiche ha costretto Ignazio a rispondere pubblicamente: l’ex ciclista ha specificato che lo scontrino sarebbe stato in realtà un falso e che lui lo avrebbe usato per fare uno scherzo all’amico Nicola Ventola: “Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino“, ha affermato cercando di placare le numerose critiche giunte nei suoi confronti.

Ignazio Moser: la vacanza

Ignazio Moser è in vacanza a Ibiza con Cecilia Rodriguez ed alcuni loro amici comuni. Sui social l’ex ciclista non perde occasione per condividere con i fan alcuni istanti del suo tempo trascorso in compagnia della fidanzata e del loro gruppo di amici. Non è la prima volta però che l’ex ciclista e la sua compagna vengono travolti da critiche.

Ignazio Moser: la vita privata

Dal 2017 Ignazio ha trovato la serenità accanto a Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen Rodriguez.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e per amore di Ignazio Cecilia ha lasciato l’allora fidanzato Francesco Monte. Oggi la coppia convive a Milano e la sorella minore di Belen non ha fatto segreto di desiderare presto un figlio insieme a Ignazio. La modella infatti è da poco diventata zia della piccola Luna Marì, seconda figlia di sua sorella Belen, e per questo le sarebbe venuta voglia di avere a sua volta un bambino: “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma.

Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”, ha ammesso Cecilia.