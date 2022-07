Ignazio Moser ha confessato che lui e Cecilia Rodriguez hanno avuto un "periodo di allontanamento".

Ignazio Moser, a distanza di qualche tempo, ha confessato che lui e Cecilia Rodriguez hanno vissuto un periodo difficile. Si erano “allontanati“, ma sono riusciti a superare la crisi e adesso vogliono mettere su famiglia.

Tra qualche mese, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez festeggeranno cinque anni di fidanzamento. Intervistato dal settimanale Chi, l’ex concorrente del GF Vip ha ammesso di aver vissuto un periodo difficile con la sua dolce metà. Nacho e Chechu si erano “allontanati“, ma sono riusciti a superare la crisi e a tornare insieme, più uniti che mai. Iganzio ha raccontato:

“A ottobre saranno cinque anni che stiamo insieme, abbiamo avuto un periodo di allontanamento che oggi consideriamo la prova della nostra capacità di superare anche i momenti difficili e ormai non abbiamo dubbi sul nostro amore, è sufficientemente solido per fare questo passo”.

Insieme dal 2017, quando si sono conosciuti nella casa del GF Vip, Moser e la Rodriguez hanno intenzione di mettere su famiglia:

Ignazio ha preferito non sbottonarsi più di tanto sul futuro, anche perché vorrebbe che nozze e figli restassero privati. Insomma, Nacho e Chechu fanno sul serio, ma vorrebbero tenere lontano dai riflettori i momenti più intimi della loro esistenza a due.

Visto che si sono conosciuti in un’edizione del GF Vip di Ilary Blasi, la domanda sulla separazione tra la conduttrice e Francesco Totti è d’obbligo.

Ignazio ha dichiarato:

“Li conosco e ho molta stima per entrambi. Prendere una decisione così dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli non sarà stato facile, ma avranno avuto le loro buone ragioni. Mi auguro che trovino la felicità, perché di questo si tratta, ma non mi piace mettermi in mezzo alle storie altrui”.