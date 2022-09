Ignazio Moser diventa attore: nel suo primo film è un ex calciatore

Ignazio Moser diventa attore: nel suo primo film veste i panni di Lorenzo, un ex calciatore dalla vita travagliata.

Nuovo tassello nella carriera di Ignazio Moser. Nel corso della 79esima edizione del Festival di Venezia, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha annunciato di aver debuttato come attore. Nel primo film che lo vedrà al cinema veste i panni di un ex calciatore dalla vita travagliata.

Ignazio Moser diventa attore

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, la carriera di Ignazio Moser ha spiccato il volo. Modello, influencer e adesso anche attore. Ospite della 79esima edizione del Festival di Venezia, il ragazzo ha annunciato che presto lo vedremo al cinema con il suo primo film. In conferenza stampa con il regista, i produttori e alcuni volti del cast, Ignazio ha ammesso: “Faccio parte dei ‘nuovi’“.

Il primo film di Ignazio Moser

Nel primo film che lo vedrà come protagonista, Moser vestirà i panni di Lorenzo, un ex calciatore dalla vita piuttosto travagliata. Vivrà anche una storia d’amore con Roberta, ma sembra che sarà soprattutto una relazione platonica. Ottimo, diranno i fan, almeno Cecilia Rodriguez non si abbandonerà ad una delle sue scenate di gelosia. Per il momento, non ci sono altri dettagli in merito alla pellicola.

Grandi emozioni per Ignazio Moser

Dopo la conferenza, Ignazio ha raccontato ai fan le grandi emozioni che ha provato nel corso della 79esima edizione del Festival di Venezia. Moser farà l’attore per il resto della sua vita? Ha dichiarato: