Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la verità sulla crisi: parla l'agente

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nei giorni scorsi sono stati travolti da un gossip riguardante una loro presunta crisi e sulla questione è intervenuto il manager dell’ex ciclista.

Cecilia Rodriguez e Ignazio: la verità dell’agente

L’agente di Ignazio Moser ha rotto il silenzio sull’indiscrezione che nei giorni scorsi ha colpito l’ex ciclista e la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez, e che li vorrebbe in crisi o addirittura separati a un passo dalle loro nozze (i due avevano annunciato il loro fidanzamento ufficiale solo alcuni mesi fa). L’agente ha specificato che non ci sarebbe nulla di vero nei gossip in circolazione che, probabilmente, avrebbero preso il via dopo che la sorella minore di Belen si è mostrata nelle sue stories senza anello di fidanzamento.

“Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli. Probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”, ha confessato l’agente. La coppia dovrebbe convolare a nozze durante l’estate 2023 e sembra che Belen saà la testimone di nozze di sua sorella minore.

Cecilia e Ignazio si sono conosciuti durante la loro parteipazione al GF Vip nel 2017 e da quel momento sono diventati inseparabili.

Per amore dell’ex ciclista la modella si è separata dal suo fidanzato di allora, Francesco Monte, lasciandolo in diretta tv mentre si trovava all’interno della Casa. In tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sull’attesissimo matrimonio della coppia.