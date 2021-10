Ignazio Moser, il ritorno sui social: “Non chiare le cause del mio malessere”

"Non sono chiare le cause del mio malessere", così Ignazio Moser che è tornato sui social dopo una breve assenza.

A pochi giorni dal suo annuncio Ignazio Moser è tornato sui social per rassicurare i suoi follower delle sue condizioni di salute, condizioni queste le cui cause sarebbero ancora sconosciute. A detta dell’ex ciclista, pare che siano dovute ad un mix tra fattori fisici e psicologici.

Ad ogni modo almeno per il momento pare che le sue condizioni non siano allarmanti. Le giornate di stacco dai social avrebbero avuto degli effetti positivi. Per saperne di più non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Ignazio Moser ritorno social, “Purtroppo ho piccoli problemi di salute”

Qualche giorno fa Ignazio Moser ex ciclista e noto fidanzato di Cecilia Rodriguez, aveva annunciato attraverso una storia su Instagram che avrebbe lasciato i social network qualche giorno a causa di un malore del quale si conosce ancora poco. “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi…“, ha spiegato Moser che non ha mancato di dare un consiglio a quanti lo seguono.

“Il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”, è il monito di Moser.

Ignazio Moser ritorno social, “Qualche giorno di riposo mi ha fatto bene”

Moser è quindi tornato su Instagram per aggiornare quanti lo seguono circa le sue condizioni di salute, non mancando di sottolineare l’importanza di prendersi cura della salute mentale.

«Qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono ben chiare le cause del mio malessere. Probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici… sento sempre più parlare di salute mentale ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso)…».

Ignazio Moser ritorno social, Cecilia Rodriguez a Parigi

Qualche giorno fa la fidanzata di Moser, Cecilia Rodriguez si è recata a Parigi. A testimoniarlo i numerosi scatti che, la sorella della ben più nota showgirl Belen, è stata immortalata. La giovane modella ha fatto visita alla città dell’amore per un motivo ben preciso. Rodriguez si trova a Parigi per lavoro. Ha infatti preso parte al fashion show di un noto brand di gioielli e orologi.