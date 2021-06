Ignazio Moser, la tenera dedica a Cecilia in aeroporto: “Ti amo”

Ignazio Moser ha scritto una tenera dedica per la fidanzata Cecilia Rodriguez una volta lasciata l'Isola dei Famosi.

Una volta lasciato l’Honduras in compagnia della fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha dedicato alla sorellina di Belen un romantico messaggio via social.

Ignazio Moser: la dedica a Cecilia

Tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser l’amore procede a gonfie vele e, dopo l’esperienza dell’ex ciclista all’Isola dei Famosi, lui stesso ha voluto sottolineare tutto il suo amore per la sorella minore di Belen, con cui ha confessato che desidera presto convolare a nozze.

“Grazie amore mio per la fantastica sorpresa… sei ogni giorno la sorpresa più bella che ci sia… Ti amo e voglio farlo ogni giorno della mia vita”, ha scritto Ignazio via social, facendo il pieno di like da parte dei fan. All’Isola dei Famosi (che ha visto trionfare Awed) Moser ha confessato di essere pronto a chiedere a Cecilia di sposarlo, mentre la sorella minore di Belen Rodriguez ha rivelato che le piacerebbe avere presto un bambino:

“Sono prontissima a metter su famiglia con lui.

Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta [la sorella Belen Rodriguez è in attesa di una bambina, ndr]. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento”, ha rivelato.

Ignazio Moser: la dedica di Belen

Mentre Cecilia Rodriguez lo ha raggiungo sull’Isola per fargli una sorpresa, Ignazio Moser ha ricevuto anche un messaggio speciale dalla “cognata” Belen Rodriguez. Sui social la showgirl argentina ha espresso il suo orgoglio nei confronti di Ignazio per quanto riguarda la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Ignazio Moser: la storia con Cecilia

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono legati da quasi 5 anni e oggi la loro storia d’amore sembra procedere a gonfie vele. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip e di lì a poco tempo Cecilia ha lasciato – in diretta tv – l’allora fidanzato Francesco Monte, proprio per via dell’attrazione da lei provata nei confronti di Ignazio. Dopo l’esperienza del GF Vip i due sono andati a convivere e di recente hanno vissuto un unico, breve momento di crisi (presto risolta dopo l’estate). Ignazio è ormai considerato un vero e proprio membro della famiglia Rodriguez e anche i genitori di Chechu si sono affezionati a lui.