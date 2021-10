Ignazio Moser, pausa dai social per problemi di salute: “Sto cercando di capire cosa sia”

Ignazio Moser ha annunciato su Instagram di avere dei piccoli problemi di salute, motivo per cui abbandonerà i social per un pò.

Brutte notizie arrivano dal social di Ignazio Moser: sarà assente da Instagram e dai social per qualche giorno. Come mai? Purtroppo da molti giorni Ignazio vive momenti di grande preoccupazione, dovuti al fatto che sta avendo dei problemi di salute.

Ancora non è chiaro, però, di cosa si tratti, poichè l’ex ciclista non ha volutamente detto nulla di chiaro sulle sue condizioni. A dare l’annuncio comunque è stato lo stesso Ignazio con un messaggio, che sta preoccupando i suoi fan, anche perchè lui stesso è apparso molto preoccupato all’interno della sua storia.

Ignazio Moser, problemi di salute: addio ai social

Ignazio ha preferito non dare molti dettagli sui sintomi della sua malattia, tuttavia ha scelto di fermarsi per qualche giorno, abbandonare i social e stare solo a riposo.

Al momento sembra essere molto forte il bisogno di staccare la spina da tutti e tutto per fare chiarezza e capire cosa sta davvero accadendo al suo corpo.

Ignazio Moser, problemi di salute: “Sto cerando di capire di cosa si tratti e come curarmi”

In questo periodo in cui si allontanerà dai social, Ignazio farà anche tutti gli accertamenti necessari per capire di che malattia si tratta e come va curata.

Il suo profilo Instagram è stato attivo fino a ieri, in quanto Ignazio ha partecipato a un’iniziativa insieme ad altri influencer che è durata qualche giorno. Poi oggi l’annuncio:

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni”

Nonostante il distacco dai social, Ignazio ha promesso di tenere aggiornati i suoi fan, sebbene per il momento sia necessario che resti quanto più tranquillo possibile.

Tantissimi i suoi fan preoccupati quando hanno appreso la notizia, in particolar modo per il fatto che Ignazio non abbia voluto dire di cosa sta soffrendo.

Ignazio Moser, problemi di salute: la preoccupazione dei suoi fan

Insomma, per poter fare chiarezza bisognerà attendere qualche giorno ed i suoi fan devono, per quanto preoccupati, rispettare la decisione di Ignazio. Sicuramente è questo l’unico modo per stargli vicino, sebbene sia scontato che starà ricevendo moltissimi messaggi ricchi di affetto, nei quali chi lo ama sta sperando con lui che non sia nulla di grave. Appena scoprirà cosa sta succedendo anche i fan potranno sapere come sta Ignazio Moser. Non è da escludere che forse sarà la stessa Cecilia Rodriguez, la sua fidanzata, a dare qualche informazione in più nei prossimi giorni.