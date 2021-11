“II narcisismo non esiste”, libro del psicoterapeuta Gerry Grassi

Roma, 26 nov. (askanews) – Gerry Grassi psicologo psicoterapeuta, noto al grande pubblico per essere stato uno degli esperti in tre edizioni della trasmissione “Matrimonio a prima vista” su Sky Uno, torna in libreria (Epc editore) con “Il narcisismo non esiste, se non sai come riconoscerlo”.

Troppe volte a Gerry Grassi è capitato di sentire pronunciare da amici e pazienti, con eccessiva superficialità, la parola narcisismo, per descrivere negativamente persone con le quali si sono avuti dei problemi.

E questo non solo in campo sentimentale. Intrappolati in rapporti – d amore, amicizia o lavoro – di cui non si ha il controllo, si invoca la manipolazione da parte di narcisisti incalliti e privi di scrupoli; la verità è che la tendenza a sopraffare gli altri è biologica e ha determinato la supremazia dell Homo Sapiens sulle altre specie, umane ed animali.

Durante il dilagare della pandemia, nell isolamento fatto di camminate e di momenti di meditazione, nasce in Gerry Grassi l idea di scrivere un libro sul narcisismo, anzi, un libro – da qui il titolo volutamente provocatorio e paradossale – volto a decostruire il concetto stesso di narcisismo, che restituisce dignità a tutte quelle persone etichettate come narcisiste solo perché hanno deluso le aspettative di qualcuno.

Il narcisismo (non) esiste: bisogna saperlo riconoscere e per comprenderlo è necessario spostare il proprio punto di vista. Chiudono il libro una serie memorabile di case study, che inducono a riflettere su come alla fine siamo tutti, a nostro modo, Narcisi.

Scritto fra Cecina e l amata isola di Pianosa con toni ironici, provocatori e paradossali che oramai contraddistinguono l Autore, Il Narcisismo non esiste – se non sai come riconoscerlo – rappresenta l occasione per lo psicoterapeuta Grassi per approfondire il tema che da sempre lo affascina, spaventa e intriga di più: quello delle relazioni.