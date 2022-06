Ikea Festival al Fuorisalone fra design ed esperienze immersive

Milano, 6 giu. (askanews) – Ikea protagonista al Fuorisalone con l’Ikea Festival al Base di Milano: una settimana di appuntamenti tra design con anteprime delle nuove collezioni, esperienze immersive, talk e intrattenimento per raccontare come è cambiato il rapporto con la casa dopo la pandemia e come si può migliorare la vita delle persone con soluzioni pratiche, sostenibili e all’insegna del risparmio. Marcus Engman, Chief Creative Officer di Ikea-Ingka Group: “Vorrei che le persone, grazie alle nostre installazioni, diventassero più consapevoli delle diverse situazioni di vita quotidiana, come queste possono cambiare e quanto la casa sia importante.

Allo stesso tempo vogliamo offrire delle idee su come si affrontare cambiamenti nella propria vita con scelte improntate alla sostenibilità anche economica”.

Ad accogliere i visitatori c’è l’installazione First Home: nel cortile del Base prende vita una casa di ringhiera milanese in cui Ikea ricrea le abitazioni di tre diverse famiglie, uno startupper, una mamma con un bambino e una giovane coppia, con soluzioni per risparmiare puntando sulla condivisione e su comportamenti sostenibili.

All’interno dello spazio Base invece si può visitare la mostra Ogonblick, in svedese “momento”: un’installazione fisica e digitale per raccontare come i diversi momenti di vita si riflettono nel modo di vivere la casa. Luca Battistelli Home Furnishing Direction Leader Ikea Italia: “Vogliamo veramente parlare al più grande numero possibile di persone, e fargli vedere che vivere la casa può essere affrontato con allegria, può essere affrontato con ottimismo. E che i metri quadrati non sono un problema, se se sai quello che vuoi”.

Il rapporto tra le persone e lo spazio domestico è anche al centro di Life at Home Stories: brevi documentari su persone di diversi paesi e contesti sociali e sul loro rapporto con la casa. Gli appuntamenti dell’Ikea Festival saranno trasmessi sui canali social di Ikea Italia e sua una sezione dedicata del sito.