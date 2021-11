Ikea ha lanciato il primo appartamento in affitto a Tokyo. Un monolocale di soli 10 metri quadrati, arredati con grande gusto, a meno di 1 euro.

Ikea ha lanciato il primo appartamento in affitto a Tokyo. Un monolocale di soli 10 metri quadrati, arredati con grande gusto, a meno di 1 euro.

Ikea lancia il primo appartamento in affitto a Tokyo: costa meno di 1 euro

Ikea ha scelto la città di Tokyo per lanciarsi nel mondo dell’immobiliare. Ha ideato un mini appartamento perfettamente arredato, di soli 10 metri quadrati. Il costo d’affitto è di soli 99 yen, ovvero 77 centesimi di euro. In 10 metri quadrati di spazio c’è qualsiasi cosa, perché si sa che Ikea sa come sfruttare gli spazi. Una camera da letto, un salotto, una cucina, una sala da pranzo e un bagno.

Un’occasione sicuramente da non perdere. Ora Ikea è a caccia dell’inquilino perfetto.

Ikea lancia il primo appartamento in affitto a Tokyo: la moda delle case minuscole

Per noi occidentali probabilmente si tratta di un appartamento davvero troppo piccolo, ma per gli orientali gli appartamenti minuscoli sono diventati una vera e propria moda. Su YouTube ci sono molti video che mostrano come si può vivere in appartamenti di 13 o 15 metri quadri.

Per affittare la casa Ikea è stata aperta un’applicazione disponibile per tutti i membri di Ikea Family. Sul sito ufficiale di Ikea Japan è stata presentata ufficialmente la Tiny Home di Tokyo.

Ikea lancia il primo appartamento in affitto a Tokyo: le candidature sono aperte

Al momento l’azienda non è ancora riuscita a trovare un affittuario. Le candidature sono ancora aperte e chiudono il 3 dicembre. L’unico requisito richiesto è avere più di 20 anni.

Il nuovo inquilino potrà firmare un contratto d’affitto che sarà valido fino al 15 gennaio 2023. Le utenze saranno a carico del locatore. In Giappone la ricerca di una casa è un problema perché gli spazi edificabili sono sempre meno e i prezzi degli immobili sono molto alti. Tranne per Ikea.