L'ex portiere della Nazionale spagnola avrebbe fatto coming out via social

Una notizia che ha lasciato milioni di fan a bocca aperta: pochi minuti fa Iker Casillas, storico portiere della nazionale spagnola, ha fatto coming out. “Spero che mi rispetterete, sono gay” ha scritto l’ex sportivo, guadagnandosi in pochi minuti migliaia di retweet.

Sarà vero o sarà soltanto un tentativo di hackeraggio? O forse uno scherzo? Per il momento di smentite in merito non ne sono arrivate. Qui sotto potete recuperare il suo messaggio.

Espero que me respeten: soy gay. #felizdomingo — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

La risposta di Carlos Puyol

A “confermare” il coming out, che in un primo momento sembrava essere solo presunto è stato il collega Carlos Puyol, suo ex collega in Nazionale e oggi dirigente sportivo, che ha così risposto al tweet di Casillas. “Iker, è arrivato il momento di raccontare tutto” ha scritto Puyol, quasi come se i due avessero una storia d’amore. E se il messaggio del collega fosse in realtà una presa in giro?

Es el momento de contar lo nuestro, Iker ❤️😘 — Carles Puyol (@Carles5puyol) October 9, 2022

Iker Casillas e la storia con Sara Carbonero

I più romantici si ricorderanno molto bene che Iker Casillas è stato sposato per anni con Sara Carbonero, giornalista sportiva con cui ha avuto due figli. La coppia era diventata famosa a livello mondiale per una scena particolarmente toccante: quando la Spagna vinse il Mondiale di Calcio nel 2010, Casillas non riuscì a resistere e durante l’intervista concessa all’allora compagna decise di baciare la Carbonero in diretta, per celebrare il trionfo.

Purtroppo, le strade di Iker Casillas e di Sara Carbonero si sono divise a marzo 2021, quando i due hanno annunciato di essersi separati.