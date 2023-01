Il 10,8% degli adolescenti tra 15 e 19 anni ha assunto psicofarmaci senza prescrizione nel 2022

Lo studio ESPAD Italia, condotto dal Cnr-Ifc, ha rivelato che oltre il 10% degli adolescenti italiani di 15-19 anni hanno assunto psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2022.

Perlopiù, si tratta di farmaci per dormire ma anche per l’attenzione o per perdere peso.

Il 10,8% degli adolescenti ha assunto psicofarmaci senza prescrizione nel 2022

Il 10,8% degli adolescenti tra i 15 e i 19 anni ha assunto psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2022. Si tratta, nello specifico, di circa 300 mila studenti delle scuole medie superiori. Il dato è stato diffuso a seguito della pubblicazione di uno studio condotto dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc), ESPAD Italia (European Schoool Survey Project on Alcohol and Other Drugs), sviluppato nel 2022 su un campione rappresentativo di studenti delle scuole superiori del Paese.

L’indagine viene condotta goni anno a partire dal 1999.

La percentuale aveva raggiunto il picco massimo nel 2017, arrivando all’11,3% degli adolescenti. Nel 2021, poi, era calata al 6,6% per poi arrivare quasi a raddoppiare nel 2022.

“Da molti anni denunciamo questo fenomeno”, ha ribadito la ricercatrice Cnr-Ifc e responsabile dello studio Sabrina Molinaro. “Di fatto gli psicofarmaci senza prescrizione medica rappresentano da sempre la categoria di sostanze psicoattive più utilizzata dai giovanissimi dopo alcol e cannabis”.

Il campione, a quanto si apprende, assumerebbe principalmente farmaci per dormire, ai quali ricorrono soprattutto le ragazze. In modo minore, poi, vengono usati anche farmaci per l’attenzione/iperattività, regolatori dell’umore o per le diete. Anche in quest’ultimo caso, simili medicinali spopolano maggiormente tre le ragazze.

Obiettivi e reperibilità: cosa rivela lo studio

Un 5% del campione che ha ammesso di usare psicofarmaci senza prescrizione medica ha ammesso di farne uso per sballarsi.

Il 49% degli intervistati che hanno detto di assumere farmaci per l’attenzione senza controllo medico hanno spiegato di farlo per migliorare i risultati scolastici. Il 64% dei giovani che prendono farmaci per le diete, invece, vogliono migliorare il proprio aspetto fisico. Commentato i dati, Molinaro ha spiegato: “Il 53 per cento dei ragazzi che hanno utilizzato psicofarmaci senza prescrizione medica nel 2022 riferisce di averli utilizzati in precedenza anche sotto controllo medico”.

Lo studio ESPAD Italia ha anche rivelato che il 16% del campione ha affermato di sapere dove procurarsi facilmente psicofarmaci senza prescrizione medica. Più facile è il reperimento di farmaci per dormire mentre quelli per l’attenzione risultano più complessi da ottenere. Circa il 50% degli utilizzatori, invece, sa di poter trovare simili farmaci a casa mentre il 18,7% li recupera da casa di amici. C’è, poi, anche un mercato telematico incentrato sul commercio dei farmaci, come segnalato dal 29% degli adolescenti, e un mercato fisico.