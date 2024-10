Il 20 ottobre 'Giornata mondiale dell’osteoporosi'

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove...

Roma, 18 ott. (Adnkronos Salute) – In occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi, che si celebra il 20 ottobre sul tema ‘Dite no alle ossa fragili', Feidos, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro, rinnova il suo impegno per la salute delle ossa con nuove iniziative a supporto dei pazienti. L’osteoporosi – ricorda una nota – è una patologia che colpisce almeno 5 milioni di persone in Italia e 200 milioni nel mondo, e la cui incidenza è destinata a crescere nel prossimo futuro. Su questa malattia ormai globale, Feidos accende i riflettori sensibilizzando la popolazione sull’importanza di adottare sani stili di vita per migliorare lo stato di salute delle ossa, in particolare attraverso una corretta alimentazione, un’adeguata e regolare attività fisica, nonché prestando attenzione ai fattori di rischio individuali.

Nelle giornate del 20 ottobre, ad esempio, si potrà richiedere un consulto telefonico gratuito con un medico specialista chiamando il Numero Verde 800 909225 e, recandosi presso uno degli ambulatori aderenti all’iniziativa elencati sul sito fedios.org, si potrà accedere a un controllo gratuito del rischio di osteoporosi. L’impegno di Feidos è quello di garantire ai pazienti un supporto continuo attraverso campagne d’informazione, impiego di volontari presso le strutture ospedaliere, indagini con l’obiettivo di individuare bisogni, criticità ed eventuali buone pratiche per facilitare l'accesso alle terapie più appropriate. Anche quest’anno la Federazione consolida la partnership con l’associazione pazienti Mamog, Mamme con osteoporosi gravidica. L’obiettivo comune è di fornire informazioni circa questa patologia che causa fratture spontanee durante l’ultimo trimestre di gravidanza e nel puerperio. Sempre a sostegno dei soggetti affetti da osteoporosi, Feidos inaugura anche il legame con un nuovo partner, il gruppo Ffn, Fragility fracture network Italia, la parte italiana di un’organizzazione internazionale, la Ffn che ha come obiettivo quello di creare una rete multidisciplinare di esperti per ottimizzare la gestione e la prevenzione secondaria delle fratture da fragilità.

L’iniziativa ha il supporto incondizionato di Ibsa Farmaceutici Italia come main sponsor, e di Gedeon Richter, Organon, Accord Healthcare Italia, Ucb e Theramex come silver sponsor. Sono le aziende farmaceutiche che hanno scelto di sostenerne questi importanti progetti di informazione che, grazie a loro, possono essere portati avanti. L’osteoporosi – conclude la nota – è una malattia sistemica dell'apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento della fragilità ossea e del rischio di fratturarsi.