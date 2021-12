Il 2021 in Italia raccontato dai video su TikTok

Milano, 15 dic. (askanews) – Come è stato il 2021 in Italia visto da TikTok? Le bellezze italiane, lo sport, la musica, ma anche i libri e la cultura sono fra i trend che hanno segnato l’anno per la piattaforma. A partire da Ti racconto l’Italia, progetto alla scoperta delle regioni con 2 miliardi di visualizzazioni, e poi lo sport con le vittorie dell’Italia, la musica con i Maneskin.

E una comunità fatta di persone che con quel mezzo ha trovato una strada sua a partire da Khaby Lame, primo in Europa, secondo nel mondo con oltre 123 milioni di follower che qui insieme con Mattia Stanga e Tasnim Ali racconta il suo 2021.