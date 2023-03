Home > Askanews > Il 2022 nero di Huawei: "Colpa delle sanzioni Usa" Il 2022 nero di Huawei: "Colpa delle sanzioni Usa"

Shenzhen (Cina), 31 mar. (askanews) – Risultati economici deludenti per la cinese Huawei che ha chiuso il 2022 con un crollo degli utili e una riduzione marcata del fatturato. In particolare l’utile netto è precipitato a 35,6 miliardi di yuan, dai 113,7 un anno prima. “Per l’industria cinese dei semiconduttori, quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni è stato un flusso continuo di sanzioni, sanzioni e ancora sanzioni” ha detto il presidente Eric Xu, riferendosi ai provvedimenti presi dagli Stati Uniti contro il settore delle telecomunicazioni cinese. A questo si aggiungon le restrizioni imposte da Pechino per tutto il 2022 a motivo del Covid. Huawei usa un sistema a rotazione per la presidenza, si rimane in carica 6 mesi. La prossima a rivestire il ruolo, da aprile, sarà Meng Wanzhou, figlia del fondatore Ren Zhengfei.

