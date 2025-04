Il 22 aprile premiazione concorso fotografico Obiettivo Terra

Roma, 16 apr. (askanews) – Cerimonia di premiazione del concorso fotografico nazionale “Obiettivo Terra” 2025, martedì 22 aprile, ore 15:00, presso l’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” di Palazzo Valentini (via IV Novembre, 119/A), sede della Città metropolitana di Roma Capitale e in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione UniVerde. Come da tradizione, l’evento celebra la Giornata Mondiale della Madre Terra.

“Occorre un’opera di sensibilizzazione civica sulla necessità di preservare e proteggere i nostri fragili ecosistemi terrestri e marini, in ottica sostenibile, e il concorso Obiettivo Terra rappresenta un’occasione importante per stimolare questa capacità all’azione – afferma, lanciando l’evento, il Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio – Occorre costruire una svolta ecodigitale che permetta di tutelare e monitorare le nostre meravigliose Aree Protette italiane, e il ruolo che i giovani possono svolgere verso tale proposito è determinante”.

C’è grande attesa per la decretazione della foto vincitrice del Primo Premio “Mother Earth Day”, del valore di 1.000 (euro mille), al contest sulle Aree Protette d’Italia più celebrato e insignito di patrocini e riconoscimenti istituzionali a livello nazionale, e con prestigiose mostre nazionali ed internazionali, di cui tre presso le Nazioni Unite a New York. Nel corso della Cerimonia, saranno inoltre attribuite le Menzioni e Menzioni speciali, l’immancabile Premio “Parco Inclusivo” 2025, in collaborazione con Fiaba e Federparchi, all’Area Protetta italiana che si è maggiormente distinta attraverso iniziative concrete a favore dell’accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità, e molti altri premi. La 16a edizione di “Obiettivo Terra” è promossa da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana, con la main partnership di Haiki+, azienda quotata all’Euronext Growth Milan tra i leader nel settore dell’economia circolare in Italia, l’event partner Comset, del gruppo Sphere S.p.A., da 40 anni una delle maggiori realtà nel mercato degli avvolgenti alimentari e dei prodotti per uso domestico, con la digital partnership di Bluarancio.

Il concorso vanta autorevoli patrocini istituzionali (Senato della Repubblica; Camera dei Deputati; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Città Metropolitana di Roma Capitale; Comune di Roma), il patrocinio di tutti i Parchi nazionali italiani, a cui si aggiungono i partners delle categorie che includono i principali attori con compiti di tutela degli spazi marittimi e costieri (Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera) e paesaggistico-ambientale (Comando Cufaa), insieme alle più rappresentative associazioni ambientaliste, di promozione del turismo responsabile e dell’agroalimentare del Paese, oltre a numerosi partners tecnici e media partners.