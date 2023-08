Il 26 agosto 'Tutti pazzi per Mirabilandia'

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – Musica, risate e tutta l’energia del trio più esplosivo della radio italiana: Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz direttamente da Rds 100% Grandi Successi. Sabato 26 agosto, al Parco divertimenti più grande d’Italia sbarca in esclusiva il live show di 'Tutti Pazzi per Mirabilandia': un appuntamento imperdibile con tanta musica, animazione, comicità, ironia, djset e gadget da non perdere. Dalle ore 21, in piazza della Fama nel Parco divertimenti di Ravenna, il pubblico non sarà solo un semplice spettatore ma avrà la possibilità di interagire con lo speciale trio per un sabato sera…da pazzi!

“Questo con Rds è un altro grande appuntamento in esclusiva che offriamo ai nostri visitatori – sottolinea Sabrina Mangia, Direttore Sales and Marketing di Mirabilandia – La stagione 2023 continua ad essere ricca di eventi ed aperture speciali che offrono grande divertimento in collaborazione con i maggiori player dell’entertainment sia a livello nazionale che internazionale. È una formula che sta dando ottimi risultati: in questi mesi abbiamo avuto per ogni evento una grande risposta di pubblico”.

“Il ritorno alla routine quotidiana si avvicina, ma prima di riprendere le abitudini di tutti i giorni è bello poter vivere gli ultimi appuntamenti dell’estate in compagnia. Quale migliore occasione se non quella di viverla nel Parco divertimenti più amato d’Italia? – dichiara Daniela Pozzessere, Marketing Manager di Rds – Siamo felici ed elettrizzati di poter nuovamente incontrare il pubblico e divertirci insieme unendo il nostro mondo con quello di Mirabilandia. Una sinergia di successo iniziata con Mtv Push di Rds Next il 17 giugno e il Fluo Party con Filippo Ferraro il 29 luglio. Ora con Tutti pazzi per Mirabilandia portiamo ancora una volta Rds in Romagna, terra di svago e gioia di vivere, proprio come lo è il morning show più seguito e amato della radiofonia”. Per questo evento il Parco resterà aperto fino a mezzanotte per godere delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma fino a notte fonda.