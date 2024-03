Roma, 8 mar. (askanews) – Arriverà il 28 marzo nelle sale “I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà”, primo lungometraggio del regista italo-americano Loris Lai, di cui è stato diffuso il trailer. Liberamente ispirato al romanzo per ragazzi “Sulle onde della libertà” di Nicoletta Bortolotti (Mondadori), racconta, sullo sfondo della striscia di Gaza durante la seconda Intifada (2003), la speciale amicizia di due bambini: il palestinese Mahmud e l’israeliano Alon, uniti, nonostante tutto, dalla passione per il mare e per il surf; ma soprattutto racconta di come un’amicizia come la loro, che sfida le convinzioni del mondo degli adulti, possa stravolgere le prospettive sul mondo. Un film di grande attualità, arricchito dalle musiche originali di Nicola Piovani.

I Bambini di Gaza – Sulle Onde della Libertà” ha ricevuto parole di encomio da Papa Francesco: “Questo film con le voci piene di speranza dei bambini palestinesi e israeliani sarà un grande contributo alla formazione nella fraternità, l’amicizia sociale e la pace” ha detto il Pontefice.

Nel cast del film ci sono Marwan Hamdan, Mikhael Fridel, Tom Rhys Harries, con la partecipazione di Lyna Khoudri, Qassim Gdeh, Hussam Shadat, Yasmine Attia, Oday Saedi, Jaron L wenberg, Ruth Rosenfeld, Jamal Sassi.