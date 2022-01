Il 5G fa paura, allarme sicurezza per gli aereoporti Usa

Milano, 19 gen. (askanews) – Una tempesta si è abbattuta sul 5G negli Stati Uniti. Una tempesta perfetta in coincidenza con il lancio del servizio da parte dei giganti della telecomunicazione Usa At&t e Verizon. Diverse compagnie aeree americane hanno lanciato nei giorni scorsi un allarme contro il rischio di una crisi “catastrofica” del trasporto aereo a causa del nuovo servizio di connessione ultra veloce, minacciando di lasciare a terra i loro aerei.

Questo dopo che l’autorità federale per l’aviazione FAA aveva avvertito che la tecnologia 5G avrebbe potuto comportare interferenze per la strumentazione aerea, ad esempio gli altimetri, e influenzare le attività con bassa visibilità. Il rischio sarebbe quindi legato alle torri di ripetizione 5G presenti in prossimità di molti aereoporti americani.

Da Emirates a Japan Airlines, altre compagnie aeree internazionali hanno minacciato di annullare i voli da e per gli Stati Uniti.

Una bufera che ha coinvolto anche la Casa Bianca: “Abbiamo lo spazio aereo più sicuro del mondo. Ci impegnamo a trovare una soluzione sul 5G per mantenere il più alto livello di sicurezza cercando di portare al minimo i disagi al traffico passeggeri e al servizio delle merci”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki.

Risultato: un compromesso tra le esigenze di sicurezza e quelle del business del 5G. Le compagnie Usa Verizon e AT&T avvieranno la loro espansione dei servizi di telecomunicazione 5G ma, a fronte delle preoccupazioni espresse da alcune linee aeree, hanno deciso di rimandare l’accensione di alcuni ripetitori vicini agli aeroporti-chiave.