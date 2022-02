Il bacio più profondo per San Valentino a 42mt sott acqua

Milano, 9 feb. (askanews) – I campioni di apnea Tatjana Skobo (Croazia) e Angelo Sciacca (Italia) hanno celebrato San Valentino in anticipo scambiandosi un bacio a 42 metri di profondità, tra coppie di innamorati sott acqua nella piscina termale da Guinness dei primati a Montegrotto Terme, Padova.

A volteggiare con loro su un cuore illuminato a led sulla piattaforma della piscina a 10 metri di profondità, tra intrecci ed abbracci, e tra le molte altre coppie, anche la ballerina classica Diletta Della Martira e Gaetano Tizzano, attore diplomato all’accademia del Teatro Stabile del Veneto attualmente impegnato nella tournée nazionale di Enrico IV di Pirandello per Sicilia Teatro, entrambi protagonisti anche dell ultimo video del Ministero della Cultura in apnea nelle acque di Y-40: “Vieni a teatro, si respira la vita”.

Y-40 The Deep Joy nei suoi 4.300 mc di vasca ha ospitato numerose coppie di apneisti provenienti da tutta la regione accorse per celebrare in anticipo la giornata degli innamorati che cade il 14 febbraio.