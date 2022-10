Il “balzo da record” della Meloni secondo il sondaggista Noto

Cosa c'è dietro il nuovo "balzo da record" della Meloni secondo il sondaggista Noto: un carattere anche resiliente ma fermo che non cade nelle provocazioni

Il “balzo da record” di Giorgia Meloni secondo il sondaggista Antonio Noto è preludio di ulteriore successo di gradimento, che lui aveva rilevato già in passato, in zona elezioni, e non ancora vetta. Secondo le ultime rilevazioni la leader di Fratelli d’Italia sarebbe attestata con il suo partito addirittura al 28%.

Ma cosa sta succendo nell’analidi di Noto che incrocia i dati pre elettorali con quelli relativi al “dopo strappo di Palazzo Madama”?

Il “balzo da record” della Meloni

Su Libero Noto parla di “un netto più 2 per cento, assestandosi al 28”. E ancora: “Il modo di fare della Meloni piace, è credibile, quindi porta consenso. Ma siamo ancora alle mattonelle“. Ad essere premiato l’operato della numero uno di FdI, la coerenza, ma anche la “reazione alle provocazioni”.

Ecco che su questo tema si innesta l’episodio degli appunti in Aula di Silvio Berlusconi con quei riferimenti che avrebbero fatto arrabbiare chiunque: “Supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Ad aggiungere il quinto ci aveva poi pensato lei, affermando di “non essere ricattabile”.

“Ha tenuto testa al Cav sulla Ronzulli”

Ad all’Adnkronos Noto ha spiegato: “Anche se la reputazione le viene da una filiera di azioni che ha messo in atto.

È stato molto apprezzato dagli elettori che sulla Ronzulli abbia tenuto testa a Berlusconi; che mantenga la barra dritta puntando su un governo di competenti. Adesso è come se non avesse sbagliato un colpo, ma per usare un esempio calcistico siamo ancora in fase riscaldamento“.