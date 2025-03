"Il bambino di cristallo" con Zachary Levi, ispirato a storia vera

Roma, 25 mar. (askanews) – Nelle sale dal 27 marzo, “Il bambino di cristallo”, il nuovo film diretto da Jon Gunn, con Zachary Levi (Shazam!) e Meghann Fahy (The White Lotus), ispirato alla storia vera di Scott e Teresa LeRette, genitori del piccolo Austin, bambino affetto da autismo e da una rara malattia che rende le sue ossa fragilissime.

In occasione dell’uscita del film, Notorious Pictures, che lo distribuisce, ha deciso di sostenere Dynamo Camp, ente del terzo settore che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità.

Prodotto da Lionsgate, che ha portato sugli schermi il successo mondiale “Wonder”, e Kingdom Story Company, e basato sul libro autobiografico “The Unbreakable Boy: A Father’s Fear, a Son’s Courage, and a Story of Unconditional Love”, il film racconta il viaggio di una famiglia che affronta le sfide della vita con amore e determinazione. Toccando tematiche come la malattia, il bullismo e l’alcolismo, “Il bambino di cristallo” invita a riflettere su come la forza dei sentimenti, l’unione e la condivisione possano dare un nuovo significato anche alle sfide più difficili.

Nel cast, accanto a Levi e Fahy, il giovanissimo Jacob Laval, talento emergente già apprezzato nella miniserie “Il complotto contro l’America”, che dà il volto al piccolo Austin, e nel ruolo della nonna Marcia, l’attrice e comica statunitense Patricia Heaton, nota al grande pubblico per le sue interpretazioni nella sitcom “Everybody Loves Raymond” e nella serie “The Middle”.