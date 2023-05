Home > Video > Il bambino si tinge i capelli di blu per il Napoli. La mamma "Sembri un pappa... Il bambino si tinge i capelli di blu per il Napoli. La mamma "Sembri un pappagallo!"

Simpatiche scene di vita quotidiana in una famiglia napoletana: quando il figlio decide di farsi colorare i capelli blu con una grande N gialla in onore della vittoria del Napoli, la mamma non la prende bene. E queste non sono nemmeno le uniche scene esilaranti che il nucleo familiare offre quotidianamente ai follower sui social.