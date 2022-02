Il Belgio ha approvato la settimana lavorativa a 4 giorni

In Belgio è stata approvata una riforma che consente di rimodellare la settimana lavorativa, permettendo di spalmare le ore su 4 giorni.

Approvara la riforma sulla settimana lavorativa

Una riforma sul lavoro in Belgio era nell’aria, soprattutto considerando i recenti accordi riguardanti la possibilità di lavorare in smart working.

Ora, il governo ha esteso ancor di più questo clima di libertà lavorativa, attraverso una nuova riforma del lavoro.

Nello specifico, i lavoratori potranno scegliere di concentrare l’orario di lavoro su quattro giorni alla settimana anziché cinque, in modo da poter godere di un altro giorno libero. Inoltre, verrà introdotto uno schema settimanale variabile, con il quale si potrà lavorare più ore in una settimana e avere più tempo libero quella successiva.

Gli obbiettivi della riforma per le esigenze delle famiglie

L’accordo punta a rendere più flessibile il mercato del lavoro, e spera di aumentare il tasso di occupazione entro il 2030, raggiungendo la soglia dell’80% (ora l’occupazione è del 71%).

Inoltre, questa riforma – basata sulla flessibilità – va incontro alle esigenze genitoriali di milioni di famiglie belga.

La soddisfazione del governo

Il presidente del consiglio, Alexander De Croo, ha annunciato entusiasta questa riforma:

«Il periodo del Covid ci ha costretto a lavorare in modo più flessibile, il mercato del lavoro si è dovuto adattare inevitabilmente a questo».

Anche lo stesso ministro del Lavoro, Pierre-Yves Dermagne, ha mostrato la sua intesa con l’accordo raggiunto in un tweet: