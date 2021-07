Il Bilancio di SostenibilitÃ  di Carlsberg Italia compie 10 anni

Nella cornice della birreria Spirit de Milan, Carlsberg Italia ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2020 giunto alla sua decima pubblicazione. Era il 2011 quando la filiale italiana del Gruppo Carlsberg avviò il processo di rendicontazione delle proprie performance ambientali. Un cammino intrapreso senza mai perdere di vista la missione di “produrre birra per un oggi e un domani migliori”, lavorando costantemente per raggiungere gli Obiettivi di Sostenibilità prefissati e dimostrando resilienza anche in periodi particolarmente complessi e sfidanti come quello attraversato nel 2020.

Â