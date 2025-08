Il bilancio di Tbs Crew Srl: la verità dietro il calo dei guadagni

È un momento di grande incertezza per Chiara Ferragni e la sua società, Tbs Crew Srl, che gestisce i suoi affari. Ma non crederai mai a quello che è successo: nel bilancio depositato, i numeri parlano chiaro! Il fatturato è crollato del 94%, passando da 17,4 milioni di euro nel 2023 a poco più di 1 milione nel 2024.

Ma cosa ha portato a questa situazione drammatica? Scopriamo insieme i dettagli di questa crisi e come la influencer sta cercando di riprendersi.

Il crollo dei guadagni: i numeri non mentono

Il bilancio di Tbs Crew Srl ha rivelato un quadro desolante. Infatti, la maggior parte degli incassi proviene dall’estero, con un totale di 612 mila euro, mentre il mercato italiano ha contribuito con soli 379 mila euro. Questo porta a una perdita netta di 2,2 milioni di euro alla fine del 2024. Un crollo che ha lasciato molti a chiedersi: cosa è andato storto? Negli ultimi mesi, Chiara Ferragni ha preso decisioni drastiche, come la sospensione delle sue campagne pubblicitarie su Instagram e l’annullamento di contratti da testimonial. Alcuni dei suoi prodotti sono stati svenduti, evidenziando un calo vertiginoso delle vendite. Tuttavia, nonostante il calo dei guadagni, il patrimonio netto della società resta stabile, ammontando a 9 milioni di euro, con 9,7 milioni disponibili sui conti correnti. Questo fa sorgere un’altra domanda: è davvero finita per Ferragni?

La strategia per il futuro: ripartenza o addio?

Nonostante la crisi, Chiara Ferragni sta cercando di rilanciarsi. Quest’anno ha ripreso a fare pubblicità sui social e ha accettato collaborazioni con brand spagnoli, tornando anche sulle copertine di riviste dell’est Europa. La sua strategia sembra essere quella di diversificare i suoi impegni e cercare nuovi mercati. Ma sarà sufficiente per risollevare la sua azienda da questa situazione critica? In un contesto di forte incertezza, è interessante notare che Ferragni avrebbe potuto incassare un buon compenso dal programma ‘Ballando con le Stelle’, ma un processo per truffa aggravata la attende a settembre. Sarà in grado di gestire la pressione e tornare a brillare nel mondo dello spettacolo?

Le reazioni del pubblico e il panorama attuale

Il pubblico ha reagito con sorpresa e curiosità alla situazione di Ferragni. Molti si chiedono come una delle influencer più potenti d’Italia possa trovarsi in una crisi così profonda. Nel panorama attuale, dove i social media giocano un ruolo fondamentale, la pressione è alta e le aspettative altrettanto. Ma, mentre alcuni artisti si indignano per le scelte di Ferragni, altri la supportano, consapevoli delle difficoltà del settore. Il gossip non si ferma, e nemmeno le critiche. Artisti e influencer sembrano divisi sulla questione, ma una cosa è certa: il crollo dei guadagni di Ferragni è un campanello d’allarme per molti nel settore. Riuscirà a risollevarsi e a riconquistare la sua posizione di leadership? La risposta potrebbe sorprenderti!