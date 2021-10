Il bimbo rapito a Padova è stato ritrovato in Romania insieme al padre

Le autorità rumene hanno ritrovato il bimbo rapito a Padova martedì: il piccolo era insieme al padre al confine tra Ungheria e Romania.

David, il bimbo di 5 anni rapito e sottratto alla madre a Padova, è stato ritrovato in Romania insieme al padre: a rintracciarlo sono state le forze dell’ordine rumene su un treno in una località al confine con l’Ungheria.

Il minore è stato posto sotto protezione.

Bimbo rapito a Padova ritrovato

Il bambino era stato rapito dal padre Bogdan Hristache martedì 5 ottobre 2021, quando l’uomo lo aveva portato via a bordo di un furgone insieme aa tre complici. A dare notizia del ritrovamento, avvenuto intorno alle 20 di giovedì 7 ottobre, sono stati i canali social di Quarto grado.

Nelle ore precedenti le autorità avevano già rintracciato il veicolo utilizzato per rapire il piccolo David, un furgone Mercedes Vito nero che era stato abbandonato nei pressi di una officina meccanica.

Il mezzo si trova ora in un’area protetta dove gli addetti eseguiranno i rilievi.

Bimbo rapito a Padova ritrovato: i fatti

Il padre, separato dalla madre e con un divieto di avvicinamento deciso dalla magistratura di Bucarest, aveva rapito il piccolo mentre quest’ultimo stava andando a scuola con la madre. All’improvviso i due sono infatti stati fermati da tre uomini scesi da un furgone nero, tra cui lo stesso uomo che la donna ha riconosciuto come l’ex compagno, che hanno immobilizzato entrambi e preso il piccolo per poi scappare.

Alexandra Moraru, la madre di David, aveva lanciato un appello in tv rivolgendosi all’ex compagno: “Portami il bambino a casa, voglio sapere come sta. Lui ha bisogno di me e io di lui, per favore“.