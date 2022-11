Il Black Friday si avvicina: le date e le prime offerte

I televisori, ma anche le cuffie per il gaming oppure i prodotti per la casa e la cucina sono alcune delle offerte disponibili per il Black Friday.

Ormai manca davvero poco e sta per cominciare e partire la folle corsa al risparmio e ai prezzi folli. Tutto ciò è possibile grazie all’evento del Black Friday che sta per partire con diverse offerte e sconti imperdibili. Qui un vademecum per capire come funziona e alcune offerte per risparmiare.

Black Friday 2022

Sta per giungere: la giornata di shopping dedicata a sconti e prezzi al ribasso sta per arrivare con un carico di offerte e di promozioni da prendere al volo. Il Black Friday, la giornata che dà l’avvio ai prezzi folli, sta per arrivare con moltissimi che già si domandano come fare per accaparrarsi il tutto e non perdersi nulla.

Una tradizione di origine americana che si è diffusa, da un po’ di tempo, anche in Italia, dove molti consumatori ne approfittano per cominciare a fare i primi regali natalizi. Un boom che ha cominciato a espandersi intorno agli anni Ottanta per poi dilagare ovunque. Oggi, non solo gli e-commerce, sono diversi i negozi che mettono a disposizione sconti e saldi imperdibili.

La settimana dell’evento, lo scorso anno, è riuscita a totalizzare un fatturato del 6% e anche quest’anno molti ne approfitteranno per risparmiare e ridurre i costi su qualsiasi prodotto. Con il Black Friday è possibile comprare qualsiasi cosa: dai dispositivi tecnologici sino ai computer, televisori, passando per la moda, gli articoli di casa e cucina, ma anche viaggi e molto altro.

Oltre a questo evento che è molto atteso dai consumatori sia online che offline, l’altro grande evento è il Cyber Monday, dedicato ai device e agli appassionati di elettronica. Quindi, una giornata di promozioni, di saldi e offerte tutte nel settore dell’informatica, la domotica, ecc.

Il Black Friday, letteralmente il venerdì nero, quest’anno comincia a mezzanotte del 25 novembre, quindi subito dopo il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Da quel momento, negli store online e in altre catene è possibile già cominciare la lotta al risparmio con prodotti e articoli che si trovano a prezzi davvero vantaggiosi.

Come sempre, su Amazon, a partire già da questo venerdì 18 novembre, è già possibile fare la caccia all’affare trovando prodotti a prezzi stracciati. Una giornata della durata di 24 ore, anche se alcuni negozi o e-commerce, proprio come Amazon, decidono di prolungare gli sconti fino al lunedì 28 novembre. Si consiglia di controllare attentamente le date in modo da risparmiare.

Black Friday Amazon

Sebbene manchi ancora un po’ di tempo, alcune promozioni sono già attive, come si può vedere sul noto e-commerce di Amazon. Basta cliccare sulla foto per visualizzare tutte le offerte relative. Qui sotto una classifica dei primi cinque articoli scontati che vertono su diverse categorie e che sono tra le più apprezzate con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Astro Gaming A40

Sono delle cuffie da gaming cablate dotate di microfono con un audio ottimale sia durante la diretta che nelle competizioni dei tornei. Sono molto leggere e progettate per durare nel tempo. Sono compatibili con qualsiasi tipo di gioco: console, pc e altri dispositivi. Di colore rosso blu con il microfono intercambiabile.

2)Logitech Pebble mouse wireless

Un mouse moderno e sottile, silenzioso adatto per il computer. Ha un design molto semplice che permette anche di portarlo con sé. Si può connettere sia con bluetooth che con il piccolo ricevitore incluso. Un modello versatile sia con iPad, Windows, Mac. Funziona con Chromebook e di vari colori: bianco, nero, blu, sabbia, mirtillo, ecc.

3)Yankee Candle diffusore a bastoncini

Un diffusore con bastoncini dalla fragranza molto soffice a base di zucchero di canna e buccia di lime. Dona un tocco di stile all’arredamento. I bastoncini sono in rattan e diffondono una fragranza delicata fino a 10 settimane. Indicati in aree come bagni, uffici o armadi.

4)Philips 8000 series aspirapolvere

Un modello di aspirapolvere senza fili portatile dotato di spazzola di aspirazione che permette una pulizia completa e senza difficoltà. La batteria è agli ioni di litio. Rimuove fino al 99.7% di polvere. Cattura anche la polvere più nascosta non lasciando nessuno scampo. All’interno la spazzola e la bocchetta a lancia. Di colore blu.

5)Tablet Android 11 Teclast

Un tablet da 10 pollici con un processore molto potente affidabile e veloce che offre una esperienza di gioco realistica. Molto facile da usare offrendo un ottimo controllo sulla privacy e sui dati. Ha una doppia slot per la sim e la micro SD. Ha un design molto sottile ed elegante con telaio in alluminio. Un tablet con cui è possibile anche giocare.

Nel Black Friday sono anche diverse le promozioni riguardo i televisori Oled.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.