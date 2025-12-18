Il bonus patriottico di Trump: 1.776 dollari per Natale ai soldati

Washington, 18 dic. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato che 1.450.000 membri delle forze armate statunitensi riceveranno presto un assegno bonus di 1.776 dollari ciascuno, pagato con i proventi derivanti dai dazi doganali. “Pensateci: 1.450.000 membri delle forze armate riceveranno uno speciale bonus, che chiamiamo ‘Warrior Dividend’, prima di Natale”, ha dichiarato Trump in un discorso televisivo, aggiungendo che l’importo specifico è stato scelto in onore dell’anno di fondazione degli Stati Uniti.