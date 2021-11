Il Booker e il Goncourt a due scrittori africani,”un grande anno”

Roma, 4 nov. (askanews) – Grandi successi per la letteratura africana: il prestigioso premio britannico Booker è stato vinto dal sudafricano Damon Galgut per “La promessa”, in Italia già edito da e/o. Il 3 novembre, il più prestigioso premio della letteratura francese, il Goncourt, è andato al senegalese Mohamed Mbougar Sarr per “La plus secrète mémoire des hommes”, la memoria più segreta degli uomini. Primo scrittore francofono dell’Africa subsahariana a vincere il premio.

In ottobre il premio Nobel della letteratura era andato allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah, nato a Zanzibar e residente a Londra; la motivazione citava “il suo ritratto inflessibile degli effetti del colonialismo e il trauma dell’esperienza del rifugiato”.