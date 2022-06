Il boom della vacanza open air fra case mobili e tende glamp

Milano, 27 giu. (askanews) – C’è voglia di vacanza e voglia di estate come prima della pandemia e forse anche di più. Grazie anche a un clima particolarmente favorevole nel mese di giugno la stagione turistica open air, quella dell ospitalità all aria aperta, è iniziata col botto. Secondo l’analisi pubblicata in aprile dall’Osservatorio del turismo outdoor si prevedeva molta incertezza a causa del quadro macro-economico, tra pandemia, crisi e guerra in Ucraina.

Ma fino ad ora le cose sono andate meglio di ogni più rosea previsione, come ha spiegato Marco Mainardi, direttore del camping hu Park Albatros village, che sorge a San Vincenzo, in provincia di Livorno, in piena Costa degli Etruschi: “La stagione è andata anche oltre ogni aspettativa. Dopo due anni di Covid ci troviamo con dei numeri molto interessanti e superiori addirittura al 2019. Forse questo grazie a una doppia combinazione di ospiti tedeschi e dal nord Europa che hanno ripreso a frequentare le nostre strutture e di un italiano che negli ultimi due anni ha conosciuto e apprezzato i nostri Village.

Si sono fidelizzati e hanno iniziato a frequenatrli nuovamente”.

“Nelle nostre previsioni dovevano essere 3500 presenze ma oggi siamo a 6500 presenze, abbiamo fin qui registrato un incremento del 42 per cento nel mese di giugno. Un momento importante e interessante da sfruttare per creare la fidelizzazione per il nostro ospite”.

Immerso in una pineta secolare, a pochi passi dal mare certificato bandiera blu, lo hu Park Albatros village, del gruppo Human Company, può ospitare fino a circa 7000 persone. La scelta è fra case mobili di diverse grandezze, costruite a impatto zero evitando la cementificazione; Tende glamping, molto spaziose e con all interno ogni comfort, e le semplici piazzole per camper, roulotte o igloo. Un paradiso per le famiglie con bambini che possono contare su tanti servizi per sentirsi come a casa: il parco acquatico con le piscine dotate di diversi scivoli e giochi d acqua, e parchi giochi, con percorsi sugli alberi, garantiscono il divertimento dei più piccoli. Ma la Val di Cornia, territorio ricco di storia, natura e cultura offre molte altre attrazioni. Un mix che rende questa location ideale per le vacanze. E i numeri dell Albatros lo confermano.

“A parte il meteo che ci sta dando una mano, dal 19 luglio e per tutto agosto è tutto esaurito e restano solo pochi posti nelle prime settimane di luglio. Ci troviamo di fronte a una stagione da record che sarà ancora più avvincente nel mese di settembre. Anche in quel periodo abbiamo ancora qualche margine di miglioramento e disponibilità”, ha concluso Mainardi.

Il gruppo Human Company, leader in Italia nel turismo open air, conta dieci villaggi in Italia, divisi tra Toscana, Veneto e Lazio.