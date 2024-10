Il bracciale antiaggressione Winlet ora spopola anche tra aziende

Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) - WinLet continua a cavalcare l’onda del successo: in primo luogo ha spopolato tra i giovanissimi, sia ragazzi che ragazze, che in più di un’occasione hanno dichiarato di essere riusciti a sottrarsi da una situazione di pericolo grazie al dispos...

Roma, 15 ott. (Adnkronos/Labitalia) – WinLet continua a cavalcare l’onda del successo: in primo luogo ha spopolato tra i giovanissimi, sia ragazzi che ragazze, che in più di un’occasione hanno dichiarato di essere riusciti a sottrarsi da una situazione di pericolo grazie al dispositivo di sicurezza personale; poi ha riscontrato il favore dei genitori, che lo acquistavano per i figli e si sentivano più sicuri all’idea di mandarli a scuola con un alleato; infine, anche le aziende hanno scelto di puntare su WinLet, che è diventato il regalo di Natale più gettonato per i dipendenti.

Si tratta di una scelta di fondamentale importanza, in quanto dimostra l’interesse che le aziende nutrono per il benessere e la sicurezza dei dipendenti sul posto di lavoro. E non solo. Il dispositivo viene utilizzato anche al di fuori delle ore lavorative, permettendo al dipendente di sentirsi al sicuro anche mentre torna a casa la sera o durante il weekend. Ne deriva un notevole incremento della soddisfazione del personale, nonché un legame rafforzato tra i dipendenti e le aziende, che contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sereno. I benefici non riguardano solo i dipendenti ma anche le aziende, che ottengono dei significativi vantaggi fiscali e migliorano la loro posizione in termini di responsabilità sociale d’impresa Esg.

Insomma, WinLet si dimostra una scelta vincente per tutti. Ma a cosa è dovuto questo successo? WinLet ha l’aspetto di un braccialetto o di un orologio da polso e può essere attaccato allo zaino o alla borsa in una posizione facilmente accessibile. Ma è anche dotato di una sirena ad alta frequenza che si attiva nei momenti di pericolo, inoltre invia automaticamente degli Sos a dei contatti precedentemente selezionati e, grazie alla collaborazione con una Centrale operativa professionale attiva 24 ore su 24, innesca un servizio di allerta per le forze dell’ordine. Creatore del progetto è Pier Carlo Montali, amministratore e co-fondatore dell’azienda milanese Security Watch. Il dispositivo è acquistabile su www.winlet.it o su Amazon. Una volta ricevuto, basta scaricare l’app, completare la registrazione e scegliere il piano di abbonamento preferito.