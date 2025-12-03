Il bubble tea italiano che conquista l'Europa

Firenze, 2 dic. – Nel bubble tea l’occhio cade sempre sui colori e sulle cannucce giganti. Ma la vera sfida è dentro: sono le boba, le piccole sfere che stanno sul fondo del bicchiere. Sembra la parte più semplice, in realtà è la più complessa: bastano pochi gradi in più, un dosaggio sbagliato, e si sfaldano o cambiano consistenza.

Eppure, se ben fatte, sono la chiave del successo.

È da questa attenzione al dettaglio che nasce Bobble Bobble, azienda toscana fondata da due giovani imprenditori, Nicolò Ossino e Simone Simonelli, che nel 2017 decidono di portare il bubble tea, la bevanda del momento, in Italia. Un’intuizione che permette loro, nel giro di pochi anni, di aprire una rete di una trentina di punti vendita.

“Bobble Bobble nasce nel 2017 dall’intuizione di portare il bubble tea in Italia, avvicinandolo a un palato italiano occidentale. Abbiamo aperto il primo store a Lucca, con un successo incredibile, file chilometriche tutti i giorni, ma il vero salto di qualità lo abbiamo fatto nel 2020, nel lockdown, durante il quale abbiamo pensato e fatto il primo stabilimento di produzione di Boba in Europa” ha dichiarato Simonelli.

Quando il lockdown obbliga le persone a rimanere in casa, la partita cambia. Per restare sul mercato, i due imprenditori iniziano a capire come vendere il prodotto senza un negozio fisico, e il punto di svolta arriva dalle sopracitate boba, le palline colorate che sono il cuore del bubble tea.

“Creare una sfera esattamente tonda, partendo da un liquido, da un succo di frutta, non è banale. Per cui entrano in gioco tutta una serie di parametri come temperatura, viscosità, densità, acidità, che combinati opportunamente insieme creano la formula perfetta per fare la pallina più tonda possibile” ha continuato Simonelli.

La grande rivoluzione però, deve aspettare il 2024, quando l’unione delle competenze porta alla nascita del primo bubble tea ready-to-drink Made in Italy.

“Nel 2024 lanciamo Bob, il nostro primo bubble tea ready-to-drink e lo facciamo con la voglia di portare l’experience del bubble tea instore in tutti gli scaffali dei supermercati piuttosto che in più di 12mila vetrine frigo di ogni bar d’Italia. Oggi siamo presenti in più di 26 paesi in Europa e nella maggior parte delle catene della grande distribuzione” ha spiegato Nicolò Ossino.

Oggi Bobble Bobble è una realtà industriale considerata tra le più innovative del settore, con un fatturato di 4 milioni di euro e una crescita attesa verso i 5.5 nel 2025.

“In Europa non esisteva un’azienda, una corporate che avesse spinto così in avanti il bubble tea. Per cui per noi è di enorme valore, di enorme orgoglio pensare di averlo fatto in Italia, in una produzione in Toscana con fornitori 100% italiani. Ci immaginiamo ancora di più di crescere sugli scaffali del supermercato, di far crescere di più la conoscenza del prodotto e di diventare un massive per quanto riguarda il pubblico di bambini che ci segue” ha continuato Ossino.

Bubble bubble rappresenta quindi un’eccellenza del made in Italy, pronta a consolidare la sua presenza sul mercato nel futuro.

