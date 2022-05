Il BulldogDay tra prove di abilità e passerella “doglamour”

Milano, 2 mag. (askanews) – Grande successo per il 25° #BulldogDay del CABI – Club Amatori del Bulldog Inglese, che domenica a Viareggio ha radunato quasi 200 bulldog inglesi giunti all evento da ogni parte della Toscana e della Penisola, accompagnati da oltre 400 appassionati della razza di tutte le età, partiti per raggiungere il mega evento cinofilo amatoriale.

Nel corso della manifestazione i bulldog si sono cimentati in divertenti attività di dog balance fit accompagnati dal tecnico di terzo livello della disciplina Sandro Ferro e in una coinvolgente sfilata su una speciale passerella “doglamour” organizzata da Bullfit Fashion, il tutto sotto gli occhi vigili delle esperte veterinarie della Clinica Veterinaria Colombo che hanno fornito preziosi consigli a tutti i partecipanti per il benessere dei propri amici a quattro zampe.