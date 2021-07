Il Caffè Italiano: ricerca, gusto, bontà e qualità in tazzina!

Solo con i prodotti de Il Caffè Italiano potrai assaporare capsule di caffè dal gusto intenso come quello fatto a casa tua!

Il caffè non è una semplice bevanda ma è una tradizione culinaria, un’opera d’arte che si sorseggia e si gusta con tutti i sensi. Di tipologie di caffè, al mondo, ne esistono tantissime, come ad esempio i “caffè lunghi” e articolati come quelli che si preferiscono in America, che non sono mai solo caffè ma vengono spesso accompagnati da altri composti dolci come la panna e varie essenze e poi c’è il vero caffè, che comunemente viene chiamato espresso. Ed è proprio l’Italia, patria della buona cucina e del buon caffè, che ha fatto dell’espresso uno dei suoi tanti “diamanti di punta” nella sua vasta tradizione culinaria.

Il vero caffè, il vero espresso, si beve caldo, fatto al momento e in una tazzina altrettanto calda. Non importa se fuori fanno 10 o 40 gradi, il caffè è un capriccio di gusto a cui nessuno, o almeno i veri amatori, non potranno mai fare a meno. La cultura e la storia che il caffè italiano vanta, lo obbliga ad avere altissimi standard di qualità. Ma spesso può succedere che durante il processo di confezionamento che spesso avviene in maniera non del tutto attenta e ottimale, la qualità originaria del caffè possa perdere qualche nota di gusto che potrebbe deludere il palato. Invece Il Caffè Italiano, azienda di caffè Made in Italy, ha fatto di questo possibile limite nel processo di produzione, un proprio punto di forza, mettendo nelle tazze degli italiani e non solo il miglior caffè!

Il Caffè Italiano è ricerca della perfezione

La storia del brand Il Caffè Italiano è fatta soprattutto di amicizia, amore per il caffè e passione per un gusto autentico. Sono proprio tutte queste attenzioni che hanno fatto de Il Caffè Italiano uno dei migliori caffè, ma partiamo dall’inizio.

Tutto è cominciato con la passione di due amici alla ricerca dell’espresso giusto per cominciare, proseguire e concludere bene le loro giornate. Ma il problema era sempre lo stesso: le capsule limitavano il gusto e la qualità delle miscele del caffè, compromettendo l’aroma e il piacere. Ed è proprio sulla risoluzione di questo problema che Il Caffè Italiano si è guadagnato un posto in classifica tra le migliori aziende di caffè, perché ha investito sui processi di confezionamento, fornendo al consumatore un caffè profumato, aromatico e di gusto anche in capsule.

Il caffè Made in Italy

Il Caffè Italiano è un caffè decisamente Made in Italy, proprio perché controlla ogni fase di produzione, dalla torrefazione al prodotto finito. C’è un controllo totale e attento di tutta la filiera produttiva così che il prodotto arrivi direttamente al consumatore, ma certi della qualità. Inoltre Caffè Italiano grazie a varie prove ed esperimenti è riuscito nel suo intento: produrre capsule compatibili e di qualità grazie ad un processo di lavorazione delle capsule alquanto unico e attento che non incide sulla freschezza e l’armonia del gusto.

Solo con Il Caffè Italiano potrai assaporare capsule di caffè dal gusto intenso come quello fatto a casa tua!