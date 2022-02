Un momento di svago nella Casa del Gf Vip diventa momento di dolore: il calcio di Sophie alle parti intime di Alessandro e il concorrente a terra

Il calcio di Sophie Codegoni alle parti intime di Alessandro Basciano è stato forse uno dei momenti più esilaranti (nin per la vittima) delle ultime giornate vissute al Gf Vip 6, nella casa più spiata d’Italia.

Un momento scherzoso ed arriva il calcio di Sophie alle parti intime di Alessandro

E il dolore del concorrente è stato una cosa talmente visibile ed a suo modo comica che tutti, specie i maschietti, hanno capito che quel colpo di Sophie, sia pur involontariamente, era andato a segno.

Le pose “di Amici” e lo scatto in avanti della gamba: quello che il piede di Sophie incontra non piace a Basciano

Il piccolo incidente di percorso per Alessandro Basciano si è determinato quando lui e Sophie hanno deciso di passare del tempo in giardino.

I due fidanzati hanno iniziato prima a mimare in accenno, poi ad eseguire in tentativo, una serie di “pose plastiche” e prese di ballo che sono appannaggio canonico di Amici, la fortunata ed iconica trasmissione condotta da Maria De Filippi. Perciò i due, come ballerini provetti, hanno iniziato a prendersi e torcersi, tutto fino a quando Sophie non ha fatto un movimento di ritorno un po’ meno controllato e le è partito in scatto un calcione.

Alessandro steso dolorante a terra e Sophie colpevole ma senza volerlo

E dove è andato a parare il piede della concorrente del Gf Vip? Esatto, proprio nel punto in cui se becchi un uomo le sue urla arrivano fino in Cornovaglia. Alessandro si è ritrovato steso a terra dolorante e ci ha messo un po’ per riprendersi. C’è da giurare che in futuro i due, se proprio vorranno imitare qualcuno, lo faranno con maggior cautela ginnica.