Era stato ricoverato a Montevideo nella mattinata di sabato 24 dicembre a seguito di complicanze dovute ad una malattia epatica della quale era stato colpito.

L’ex calciatore Fabian O Neill è morto a 49 anni. In Italia giocò con Juventus e Cagliari.

L’annuncio della morte del calciatore è stato dato dal fratello: “Beh mio caro fratello sei andato in viaggio…

Sarai un altro angelo che avrò nel cielo e spero mi guidi. Ti amerò sempre”. Stando a quanto si apprende l’atleta era finito in coma. Già nel 2020 era stato ricoverato a causa di insufficienze al fegato. Nel Cagliari ha vestito in ben 136 partite la maglia rossoblu mettendo a segno 16 gol.

La squadra sarda su Twitter ha scritto: “Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.

Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la “10” sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi.”.

La carriera

La carriera di O Neill si era conclusa nel 2003. Acquistato nel Cagliari nel 1995, esordì nella partita con il Napoli, mentre la prima rete arriva contro il Vicenza, partita nella quale la squadra sarda aveva vinto per 2-0.

Nel 2000 passa alla Juventus, rimanendovi fino al 2002. In seguito vestirà la maglia del Perugia per poi fare ritorno a Cagliari. In Serie A ha segnato 11 gol con un attivo di 115 presenze.