Terza scadenza dopo la fine dell'emergenza covid e prima dopo l'allentamento delle misure: arriva il pagamento delle pensioni Inps per giugno 2022

È stato reso noto il “calendario” del pagamento delle pensioni Inps per giugno 2022 e, ad essere precisi, neanche di calendario si dovrebbe parlare. Perché? Per un motivo molto semplice: con la fine dell’emergenza covid la data è tornata ad essere quella canonica dell’inizio del mese e soltanto eventuali disposizioni precauzionali di Poste Italiane potrebbero indicare più giorni a secondo della lettera alfabetica per evitare assembramenti.

Il pagamento pensioni per giugno 2022

Il dato storico è che ad aprile 2022 è stato accantonato il pagamento anticipato delle pensioni presso le Sedi di Poste Italiane innescato dall’emergenza covid perdurante e dalla necessità di non trasformare due giorni in una occasione clamorosa di contagio.

Niente più emergenza, tutto come prima

Per quanto riguarda invece l’assegno Inps di Giugno 2022 tutto è tornato normale. Considerando perciò l’uscita dallo Stato di Emergenza a partire dal 31 Marzo ’22 e con le misure decisamente allentate dal governo Draghi a partire dal Primo Maggio 2022 per questo secondo step la situazione si conferma come tornata alla “normalità” degli anni precedenti all’arrivo della pandemia.

Questo significa che i pensionati italiani potranno ritirare le pensioni del mese di giugno presso Poste Italiane, soltanto a partire da mercoledì primo giugno 2022.