Il calendario delle riaperture: da maggio potrebbe tornare la zona gialla

Il governo si appresta a stilare un calendario delle riaperture per il mese di maggio: ci si attende il ripristino della zona gialla.

Prima di tenere la conferenza stampa sul Def e lo scostamento di bilancio, il Premier Draghi presiederà una cabina di regia in cui il governo inizierà a stilare il calendario delle riaperture da inserire nel decreto di maggio. Dopo la festa dei lavoratori, che con molta probabilità verrà trascorsa in zona rossa come le precedenti, potrebbero ritornare le zone gialle dopo mesi.

Nelle zone con meno contagi e più anziani vaccinati i ristoranti potrebbero riaprire almeno a pranzo e si potrà circolare all’interno della propria regione.

Il calendario delle riaperture

“Il progredire della campagna vaccinale e la discesa, per quanto lenta, della curva del Covid, ci consentono di impostare un calendario“, ha ragionato il capo dell’esecutivo con i suoi ministri. Prima di definire date vuole però visionare i dati sulla situazione epidemiologica e l’andamento della campagna vaccinale.

Queste per ora le ipotesi di un possibile cronoprogramma: