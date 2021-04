Il calendario delle riaperture dal 26 aprile all’1 luglio 2021

Bar, ristoranti, cinema, palestre: il calendario delle riaperture previste dal governo Draghi dal 26 aprile all'1 luglio 2021.

Come illustrato dal Premier Draghi in conferenza stampa, a partire dal 26 aprile ci saranno le prime riaperture graduali con il ritorno delle zone gialle: qui il calendario che detterà la ripartenza.

Il calendario delle riaperture dal 26 apile

26 aprile



Oltre al ripristino della fascia gialla, verrà lanciato il pass per gli spostamenti tra regioni di colore diverso usufruibile da chi, pur non avendo ragioni di necessità per muoversi, dimostri di aver ricevuto il vaccino, essere negativo al virus o esserne guarito.

Nelle zone gialle e arancioni riapriranno tutte le scuole mentre in quelle rosse potranno tornare in presenza tutti gli studenti fino alla terza e dal 50 al 75% quelli delle superiori. Bar e ristoranti potranno riaprire in zona gialla sia a pranzo che a cena rispettando i protocolli previsti così come musei, teatri, cinema e spettacoli all’aperto.

1 maggio

Con ogni probabilità da tale data riapriranno al pubblico i palazzetti dello sport (con massimo 500 persone) e gli stadi (con massimo mille spettatori).

15 maggio

Dovrebbero riaprire le piscine all’aperto e gli stabilimenti balneari con ombrelloni e lettini distanziati.

1 giugno

Se la situazione epidemiologica lo consentirà, potranno riaprire i ristoranti con tavoli al chiuso (ma solo a pranzo e distanti due metri l’uno dall’altro) e le palestre.

1 luglio 2021

Da tale data è in programma la ripartenza di fiere, congressi, stabilimenti termali e parchi tematici.